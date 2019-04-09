Оши — о плей-офф: у «Вашингтона» хорошие стартовые условия. Пора повеселиться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями перед стартом плей-офф.

«Я верю, что мы можем раскрыть внутренние резервы друг друга, верю в нашу схему игры, в то, что если мы будем держаться вместе, поддерживать друг друга, как в прошлом году, у нас есть шанс снова добиться успеха. Первый шаг мы сделали в регулярном сезоне. У нас хорошие стартовые условия. Пора повеселиться.

Приходится многим жертвовать, чтобы добиться цели. Приходится играть, не обращая внимание на травмы, бросать по воротам, стараться. Потом начинается праздник, проводишь день с кубком. И я не могу понять, как можно подумать, что все это не стоило потраченных усилий. Не думаю, что мы успокоимся и будем играть спустя рукава", — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.