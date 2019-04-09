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Хагелин — о защите титула: «Вашингтону» надо смириться с тем, что легче не будет

Хагелин — о защите титула: «Вашингтону» надо смириться с тем, что легче не будет
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился ожиданиями перед стартом плей-офф.

«Все команды разные, но есть пара моментов, которые могут пригодиться. В плей-офф обязательно будут кризисные ситуации. Во второй раз их может быть даже больше. К этому надо быть готовым, чтобы справиться с ними. Надо помнить, как играли год назад, за счёт чего добились успеха. Надо смириться с тем, что легче не будет», — цитирует Хагелина официальный сайт НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея. Хагелин не был игроком чемпионского «Вашингтона».

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