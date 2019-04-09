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Андрей Разин продлил контракт с «Северсталью»

Андрей Разин продлил контракт с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Разин продлил контракт с «Северсталью», заключив новое однолетнее соглашение.

45-летний специалист возглавил «Северсталь» по ходу минувшего регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Под руководством Разина команда одержала 15 побед в 29 матчах.

Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал». В сезоне-2014/15 наставник был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги. Также Разин имел опыт работы консультантом словацкого клуба «Попрад».

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