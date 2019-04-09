Губернатор — об «Амуре»: ухудшения не будет, есть серьёзные спонсоры в Москве

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заверил жителей региона, что финансовая ситуация в хоккейном клубе «Амура» не изменится в худшую сторону.

«По хоккею с шайбой не будет никаких ухудшений. Есть серьёзные спонсоры в Москве, готовые поддерживать команду. Буду вести с ними переговоры», — заверил чиновник.

В минувшем регулярном чемпионате «тигры» заняли последнее место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 62 матчах. По ходу сезона Александр Гулявцев сменил Николая Борщевского в должности главного тренера. За время выступления в Континентальной хоккейной лиги «Амуру» дважды удалось пробиться в плей-офф. В сезоне-2011/12 «тигры» в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Авангарду» (0-4), а в сезоне-2018/19 «Ак Барсу» (1-4).