Кейн: Кучеров с большим отрывом лучший игрок НХЛ в этом сезоне

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал игру Никиты Кучерова в завершившемся регулярном сезоне. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» побил национальной рекорд Александра Могильного, который держался на протяжении 26 лет.

«Он вышел на другой уровень. Удивительный игрок. Возможно, благодаря ему команда добилась такого успеха. Всё крутится вокруг него. Его можно считать лучшим игроком лиги в этом сезоне. С большим преимуществом.



Мне нравится в нём то, что он каждый матч проводит с полной отдачей и никогда не уступит. Понаблюдайте за ним. Если его кто-то ударит или сделает то, что ему не нравится, он не побоится дать сдачи. Постоит за себя. Он очень быстр на льду, мгновенно принимает решение, видит происходящее на площадке быстрее всех. И у него хорошие партнёры, которые могут забить с его передач», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

Буре: давайте будем объективными. «Харт Трофи» надо отдать Кучерову