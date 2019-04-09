Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хабиров: «Салават» не проиграл серию. Мы – победители. Мы – якширак булдырабыз

Хабиров: «Салават» не проиграл серию. Мы – победители. Мы – якширак булдырабыз
Хоккей / КХЛ

Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 3ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Наши ребята – настоящие мужчины! А этот матч, возможно, был самым безумным поединком в истории нашего хоккея!!! Мы сегодня должны все поблагодарить вот этих, очень молодых еще ребят. Они не проиграли эту серию! Они всем нам показали, что не стоит опускать руки и отчаиваться, даже если тебя списали со счетов.

В них уже не верили даже самые отчаянные фанаты, но сквозь пот, кровь, а иногда и через кулачные бои они вырвали бронзовые медали для команды и для всей Башкирии, которая сходит в эти дни с ума по хоккею. Лично для меня – это очень здорово и важно. Через такие игры формируется что-то большое и общее для всех нас, башкортостанцев. Мы – победители. Мы – одна семья. И, конечно же, мы – якширак булдырабыз!!!))))», – написал Хабиров в своём «инстаграме».

Боль дня. Слёзы жён игроков «Салавата» после гола «Авангарда»
Их мужья сражались 110 минут в шестом матче серии, который стал для них последним в этом плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент