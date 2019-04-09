Хабиров: «Салават» не проиграл серию. Мы – победители. Мы – якширак булдырабыз

Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 3ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Наши ребята – настоящие мужчины! А этот матч, возможно, был самым безумным поединком в истории нашего хоккея!!! Мы сегодня должны все поблагодарить вот этих, очень молодых еще ребят. Они не проиграли эту серию! Они всем нам показали, что не стоит опускать руки и отчаиваться, даже если тебя списали со счетов.

В них уже не верили даже самые отчаянные фанаты, но сквозь пот, кровь, а иногда и через кулачные бои они вырвали бронзовые медали для команды и для всей Башкирии, которая сходит в эти дни с ума по хоккею. Лично для меня – это очень здорово и важно. Через такие игры формируется что-то большое и общее для всех нас, башкортостанцев. Мы – победители. Мы – одна семья. И, конечно же, мы – якширак булдырабыз!!!))))», – написал Хабиров в своём «инстаграме».