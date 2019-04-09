Рирден — о Кубке Стэнли: Овечкина захватывает возможность выиграть его снова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями перед стартом плей-офф.

«В прошлом плей-офф мы отыгрывались в серии? Это позитивные моменты, на которые мы можем обратить внимание. Это пример того, как нужно выходить из ситуации, если счёт в серии стал 0-2. Надо верить. Надо верить в партнёра по тройке, в тактику, в то, что мы делаем. Надо верить, что все усилия, приложенные во время регулярного чемпионата, не потрачены впустую. Никто не сможет отобрать это у нас.

Овечкин расслаблен? Теперь его захватывает возможность сделать это снова. Наверное, в начале года я тоже ещё чувствовал облегчение, но теперь пришло растущее чувство взволнованности. Здорово быть частью этого», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.