Бурдасов – «Авангарду»: удачи вам мужики, за Восток

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отреагировал на пост пресс-службы «Авангарда» в социальной сети «Инстаграм».

«МЫ В ФИНАЛЕ!» — гласит сообщение «Авангарда».

«Удачи вам мужики, за Восток», — написал Бурдасов в комментариях.

Вчера, 8 апреля, «Салават Юлаев» проиграл в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции «Авангарду» (0:1 3ОТ, 2-4) и завершил выступление в сезоне-2018/19. Победную шайбу забросил защитник «ястребов» Алексей Бондарев на 110-й минуте матча.

Уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб прошёл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).