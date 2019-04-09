Кожевников: «Салават» очень своевременно продлил контракт с Хартикайненом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что главный тренер “Салавата Юлаева” Николай Цулыгин должен остаться у руля команды.

“Я считаю, что выход в полуфинал Кубка Гагарина — это успех для “Салавата”. Что касается оценки работы Цулыгина, то скажу так: кому-то нравится тренер, а кому-то нет. Это вопрос симпатий, он показал, что умеет работать. В клубе сменилось руководство, перед плей-офф команда успокоилась и настроилась на правильную работу. Цулыгин же работает и доказывает, что умеет работать и психологически настраивать команду.

Если бы я был руководителем, то я бы оставил Цулыгина в «Салавате». Я так понимаю, в команде сохранится костяк игроков, что позволяет с оптимизмом смотреть в следующий сезон. За исключением Кемппайнена, почти у всех лидеров действующие соглашения, очень своевременно был подписан новый контракт с Хартикайненом, который ярко провёл плей-офф. Это был правильный шаг со стороны клуба”, — сказал Кожевников “Чемпионату”.

Хартикайнен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год