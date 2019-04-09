Кто выиграет седьмой матч серии ЦСКА — СКА?

Сегодня, 9 апреля, в Москве будет сыгран решающий седьмой матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (3-3). Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результат матча. Для этого необходимо принять участие в опросе «Кто выиграет седьмой матч серии ЦСКА — СКА?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Московский клуб выиграл все три матча в столице, а питерцы добились успеха во всех встречах, прошедших на их площадке. В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина (3:1, 3:1, 2:1 Б и 4:1).

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