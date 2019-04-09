Гуськов: Цулыгин многое доказал, препятствий для продолжения работы в Уфе нет

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов высоко оценил работу главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, который сумел вывести команду в финал Восточной конференции.

«Выход в полуфинал Кубка Гагарина — несомненный успех для «Салавата». Команду недооценивали, скептиков было очень много. Даже проиграв финал конференции, команда показала, что у неё есть дух, характер и мастерство. Но в каких-то моментах не хватило помощи легионерам. В большей степени львиная доля голов пришлась на их звено.

Руководство попросту дало доработать Цулыгину и не стало делать серьёзных телодвижений. И это сыграло свою роль. Цулыгин нашёл общий язык с хоккеистами. Он нашёл подход к команде и показал, что умеет работать. Николай сумел найти общий язык с лидерами «Салавата» и с каждым хоккеистом в отдельности. Это всё дало результат. Вовремя сделанные выводы руководством и отсутствие резких движений в плане смены тренера дали результат.

«Салават» показал в плей-офф, что у него есть будущее. Цулыгин стал на год опытнее. Помимо того что он работал помощником у Вестерлунда, сейчас у него великолепный опыт главного тренера. Трудная дорога до полуфинала многому его научила. Он стал умнее и более матёрым. Думаю, что в следующий год он войдёт с новыми выводами и огромным опытом работы. Не вижу препятствий для того, чтобы он продолжал работу. Цулыгин многое и многим доказал.

Хорошо ли для «Салавата», что практически все лидеры переподписаны? Любой адекватный руководитель понимает, за счёт чего команда играла и строилась. Костяк остаётся, но помощь легионерам нужна. Надо строить второе звено, которое играло бы приближённо к уровню звена-лидера. Если это случится, то команда станет намного мощнее», — сказал Гуськов «Чемпионату».