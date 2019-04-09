Кари Ялоненом интересуются клубы КХЛ, он может разорвать контракт с «Берном»

Сразу несколько клубов Континентальной хоккейной лиги заинтересованы в приглашении финского специалиста Кари Ялонена на роль главного тренера, информирует издание Swiss Hockey News. Как сообщается, в случае достойного предложения 59-летний Ялонен может досрочно расторгнуть действующий контракт со швейцарским «Берном».



Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год. Под его руководством нижегородское «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2012 году. В сезоне-2013/14 Ялонен вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина.



С 2016 года специалист работает в «Берне», с которым в 2017 году выиграл чемпионат Швейцарии.



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