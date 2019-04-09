«Йокерит» подписал контракт с обладателем золота МЧМ Лехтоненом

Хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с финским защитником Микко Лехтоненом, информирует официальный сайт клуба из Хельсинки. 25-летний хоккеист перешёл из клуба «ХВ-71» и заключил с «Йокеритом» соглашение сроком на два сезона.



«Я увидел отличную возможность подняться на уровень выше. КХЛ — турнир высокого уровня, где тебя ждут сильные соперники. Для меня настало время сделать шаг вперёд, и „Йокерит“ — отличное для этого место», — рассказал Лехтонен.



В нынешнем сезоне Лехтонен провёл в шведском чемпионате 52 матча, набрав 29 (6+23) баллов. В его карьере есть победы на молодёжном чемпионате мира и чемпионате Швеции.



Также состав «Йокерита» пополнили 19-летний форвард Эту Мяки, 17-летний форвард Расмус Лахнавик и 17-летний защитник Мико Луото.