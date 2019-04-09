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Оши: в плей-офф мы запрыгнем Овечкину на спину и позволим вести нас

Оши: в плей-офф мы запрыгнем Овечкину на спину и позволим вести нас
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от игры российского форварда Александра Овечкина в грядущем плей-офф.

«Овечкина раньше хуже играл в плей-офф? Мне кажется, что в плей-офф он всегда играл здорово, поэтому лично меня это никогда не волновало. Мы ждем, что он будет нашим лучшим игроком. И он ждёт от себя того же. Так что мы запрыгнем на его спину и позволим вести нас за собой», — приводит слова Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.

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