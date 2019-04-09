Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владимир Путин пригласил Швецию участвовать в КХЛ

Владимир Путин пригласил Швецию участвовать в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Президент России Владимир Путин на заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

«Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге пока нет клубов из Швеции. Ранее были разговоры о приглашении шведских команд, но переговоры ничем не завершились.

Германия, Корея, ОАЭ и ещё 7 стран для клубов КХЛ
Лучше верните «Лев».
Почему КХЛ не стала резать по живому. Лигу могут заполнить азиаты
Опять романтические мечты о продвижении на Запад и Восток. Неужели это действительно нам нужно?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент