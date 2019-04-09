Владимир Путин пригласил Швецию участвовать в КХЛ

Президент России Владимир Путин на заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.



«Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.



Напомним, в Континентальной хоккейной лиге пока нет клубов из Швеции. Ранее были разговоры о приглашении шведских команд, но переговоры ничем не завершились.

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