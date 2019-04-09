«Адмирал» подписал новые контракты со Стрельцовыми и ещё четырьмя игроками

Хоккейный клуб «Адмирал» подписал новые соглашения с шестью хоккеистами, информирует официальный сайт команды из Владивостока. Контракты с защитниками Кириллом Дьяковым и Юрием Козловским, а также нападающими Александром Конновым, Александром Стрельцовым, Василием Стрельцовым и Александром Мерескиным заключены сроком на один год.



25-летний Дьяков в регулярном чемпионате-2018/19 провёл 48 игр, записав в актив 19 (3+16) баллов при показателе полезности "+3". 24-летний Козловский отыграл 54 игры, отметившись 8 (1+7) баллами при показателе полезности "-13". 29-летние Василий и Александр Стрельцовы на двоих заработали 47 (14+33) очка. 31-летний Мерескин отметился 12 (6+6) баллами, 24-летний Коннов за 16 игр забил пять голов.

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