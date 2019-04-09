Панин: несмотря на неоднозначный сезон, «Салават» стал одной семьёй

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после поражения в финале Востока от «Авангарда» (2-4 в серии).



«Как человек, который является спортсменом, каждый год, сезон и определённый отрезок времени, ставлю перед собой максимальные цели! В моем случае это — Кубок Гагарина. Мужики, с которыми бились весь сезон, бились плечом к плечу, имеют такую же общую цель. Несмотря на неоднозначный сезон, мы стали одной семьёй! Каждый человек, кто находится в системе «Салавата», отдаётся своему делу на 1000% (тренерский штаб, руководство клуба, персонал, менеджеры, врачи).



Ну и, конечно, ошеломительная поддержка болельщиков со всей республики и за её пределами! Когда ты находишься на площадке, видишь всё и чувствуешь — эмоции, страсть и азарт, который исходит с трибун.



Поэтому хочется поблагодарить всех за крутой сезон. Поздравить всех с общей бронзой — это небольшой шажок в копилку будущих побед», — написал Панин в своём «инстаграме».

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