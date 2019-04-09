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Премьер-министр Швеции: команда моей страны пока не готова к КХЛ

Премьер-министр Швеции: команда моей страны пока не готова к КХЛ
Хоккей / КХЛ

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ответил президенту России Владимиру Путину, предложившему шведской команде принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Хоккей на льду. В течение долгих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов и хоккейные команды. И моя команда пока не готова участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы ещё посмотрим», — сказал Левен на заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге пока нет клубов из Швеции. Некоторое время назад уже начались переговоры об их участии, но так ничем и не закончились.

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