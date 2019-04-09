Канарейкин: домашняя для ЦСКА арена ничего не значит в игре со СКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин перед началом решающего матча между ЦСКА и СКА сказал, что своя площадка никакой роли играть не будет.



«Для такой серии, для таких высококлассных команд домашняя арена ничего ровном счётом не значит. Несмотря на то что в этой серии всегда до этого побеждали те команды, которые играли дома, сейчас я бы не сказал, что преимущество именно у ЦСКА. Уверен, что и болельщиков СКА будет немало. Конечно, не столько, сколько в Санкт-Петербурге, тем не менее уверен, что они будут на протяжении всей игры поддерживать питерскую команду.



Обе команды прекрасно знают сильные и слабые стороны соперника. Все понимают насколько будет высока цена удаления. Самое главное — действовать дисциплинированно, очень важен командный дух, характер, терпение.



Драки мы вряд ли увидим. Уверен, что обе команды будут играть предельно грамотно и ни о каких потасовках никто и думать не будет. Главное — командный результат», — рассказал Канарейкин «Чемпионату».

Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.