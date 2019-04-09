Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15

Сегодня, 9 апреля, в Москве пройдёт седьмой матч финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА. Начало игры — в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Четыре года назад ЦСКА и СКА также играли между собой седьмой матч финала Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга тогда невероятным образом отыгрался со счётом 0-3 в серии и выиграл седьмую игру со счётом 3:2. Автором решающей шайбы стал норвежский форвард Патрик Торесен.



СКА вышел в финал, где выиграл долгожданный Кубок Гагарина. Главными тренерами ЦСКА и СКА работали Дмитрий Квартальнов и Вячеслав Быков, а главными звёздами были Александр Радулов и Илья Ковальчук, сейчас выступающие в НХЛ.

Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.

Круче Квебека! Быков вывел СКА в финал Кубка Гагарина! Гол Торесена принёс СКА победу в седьмом матче серии с ЦСКА. Питерцы выиграли серию с 0-3 и впервые вышли в финал Кубка Гагарина.

Посмотреть видео также можно на YouTube.