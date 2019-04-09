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Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15

Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 9 апреля, в Москве пройдёт седьмой матч финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА. Начало игры — в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Четыре года назад ЦСКА и СКА также играли между собой седьмой матч финала Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга тогда невероятным образом отыгрался со счётом 0-3 в серии и выиграл седьмую игру со счётом 3:2. Автором решающей шайбы стал норвежский форвард Патрик Торесен.

СКА вышел в финал, где выиграл долгожданный Кубок Гагарина. Главными тренерами ЦСКА и СКА работали Дмитрий Квартальнов и Вячеслав Быков, а главными звёздами были Александр Радулов и Илья Ковальчук, сейчас выступающие в НХЛ.

Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE
В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.
Круче Квебека! Быков вывел СКА в финал Кубка Гагарина!
Гол Торесена принёс СКА победу в седьмом матче серии с ЦСКА. Питерцы выиграли серию с 0-3 и впервые вышли в финал Кубка Гагарина.

Посмотреть видео также можно на YouTube.

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