Форсберг: шведская лига и шведская федерация не заинтересованы в клубе КХЛ

Вице-президент шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что на данный момент у шведских спортивных чиновников нет никакого интереса в появлении шведского клуба в КХЛ. Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.



«Может ли шведский клуб сыграть в КХЛ? На данный момент нет. Этот вопрос уже обсуждался прежде, пару лет назад. Шведский хоккейный истеблишмент, шведская хоккейная лига и спортивная федерация не заинтересованы в том, чтобы иметь шведский клуб в КХЛ, совершенно. Сейчас я не могу представить себе это, нет», — приводит слова Форсберга издание «РИА Новости».



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