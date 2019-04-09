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Форсберг: шведская лига и шведская федерация не заинтересованы в клубе КХЛ

Форсберг: шведская лига и шведская федерация не заинтересованы в клубе КХЛ
Хоккей / КХЛ

Вице-президент шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что на данный момент у шведских спортивных чиновников нет никакого интереса в появлении шведского клуба в КХЛ. Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

«Может ли шведский клуб сыграть в КХЛ? На данный момент нет. Этот вопрос уже обсуждался прежде, пару лет назад. Шведский хоккейный истеблишмент, шведская хоккейная лига и спортивная федерация не заинтересованы в том, чтобы иметь шведский клуб в КХЛ, совершенно. Сейчас я не могу представить себе это, нет», — приводит слова Форсберга издание «РИА Новости».

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