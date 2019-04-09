Женская сборная России на ЧМ разгромно проиграла США со счётом 0:10

Женская сборная России крупно проиграла команде США в матче группового этапа чемпионата мира со счётом 0:10. Россиянки проиграли три из четырёх матчей группового этапа и в четвертьфинале сыграют со сборной Швейцарии.



Авторы голов:



1:0 – Кессел — 02,07

2:0 – Барнс (Келлер) — 13,44

3:0 – Койн — 14,01

4:0 – Бозик — 23,50

5:0 – Стэклейн (Бродт, Скамура) — 28,18

6:0 – Найт (Карпентер, Пфальцер) — 32,41

7:0 – Шофилд (Панковски, Деккер) 39,07

8:0 – Деккер (Панковски, Беллами) — 46, 06

9:0 – Стеклейн — 52, 11

10:0 – Комфер (Самоскевич) — 57,12 .



Сборная России привезла на турнир следующий состав:



вратари Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



защитники Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева (СК Горный), Дарья Терёшкина (Канада);



нападающие Елена Дергачёва, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова (все — СКИФ, Нижегородская область), Диана Канаева, Екатерина Смолина (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Валерия Павлова, Анна Тимофеева (обе — «Бирюса», Красноярск), Ольга Сосина, («Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).

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