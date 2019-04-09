В состав СКА на седьмой матч с ЦСКА не вошли Хафизуллин и Прохоркин

Стал известен состав петербургского СКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции с московским ЦСКА, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Решающая встреча состоится сегодня, 9 апреля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с «Авангардом».



Тренерский штаб Ильи Воробьёва не включил в заявку на матч защитника Динара Хафизуллина и нападающего Николая Прохоркина.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15