В состав СКА на седьмой матч с ЦСКА не вошли Хафизуллин и Прохоркин

Стал известен состав петербургского СКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции с московским ЦСКА, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Решающая встреча состоится сегодня, 9 апреля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с «Авангардом».
Тренерский штаб Ильи Воробьёва не включил в заявку на матч защитника Динара Хафизуллина и нападающего Николая Прохоркина.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15
Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE
В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.