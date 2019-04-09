Кучеров: я кое-что подсмотрел у Кейна, он помог мне добиться успеха

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что на его игру оказал влияние форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Россиянин рассказал, что он похож по игровому стилю на Кейна.



«Конечно, я кое-что у Кейна подсмотрел, и это помогло мне. Кейн очень помог мне добиться успеха. Мне нравится, когда шайба у меня. Но я люблю играть и без неё, чтобы открыться под пас, помочь партнёрам, чтобы у них было пространство для действий, а противник запутался. Он не самый быстрый, не самый габаритный хоккеист. Похож на меня. Но я бы сказал, что он всё время контролирует ход матча», — приводит слова Кучерова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Кейн: Кучеров с большим отрывом лучший игрок НХЛ в этом сезоне