48% болельщиков считают «Тампа-Бэй» фаворитом Кубка Стэнли

Североамериканские болельщики попытались угадать, кто станет победителем грядущего розыгрыша Кубка Стэнли.



48% болельщиков посчитали фаворитом плей-офф клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравший регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Второе место в голосовании с большим отставанием занял клуб «Калгари Флэймз» (7,4%), третье — «Бостон Брюинз» (7%).

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Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.



Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».