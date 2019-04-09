48% болельщиков считают «Тампа-Бэй» фаворитом Кубка Стэнли

Североамериканские болельщики попытались угадать, кто станет победителем грядущего розыгрыша Кубка Стэнли.
48% болельщиков посчитали фаворитом плей-офф клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравший регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Второе место в голосовании с большим отставанием занял клуб «Калгари Флэймз» (7,4%), третье — «Бостон Брюинз» (7%).
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Западная конференция:
«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».