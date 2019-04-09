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48% болельщиков считают «Тампа-Бэй» фаворитом Кубка Стэнли

48% болельщиков считают «Тампа-Бэй» фаворитом Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

Североамериканские болельщики попытались угадать, кто станет победителем грядущего розыгрыша Кубка Стэнли.

48% болельщиков посчитали фаворитом плей-офф клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравший регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Второе место в голосовании с большим отставанием занял клуб «Калгари Флэймз» (7,4%), третье — «Бостон Брюинз» (7%).

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

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