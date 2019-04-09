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Андрей Алтыбармакян сыграл в хоккей на гоночной трассе Формулы-1

Андрей Алтыбармакян сыграл в хоккей на гоночной трассе Формулы-1
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Андрей Алтыбармакян сыграл в хоккей на гоночной трассе Формулы-1 в Сочи.

Игрок успел также опробовать гоночное такси. За руль Mercedes AMG GT Алтыбармакяна не посадили, хотя он наверняка справился бы с задачей благодаря опыту вождения Лады 2114.

20-летний Алтыбармакян в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 38 встречах, записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности «–5» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около девяти с половиной минут за игру. Ранее хоккеист выступал за петербургский СКА, но редко проходил в основной состав.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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