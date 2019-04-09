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Войнов может обжаловать дисквалификацию НХЛ у независимого арбитра

Войнов может обжаловать дисквалификацию НХЛ у независимого арбитра
Хоккей / НХЛ

Российский защитник Вячеслав Войнов может обжаловать свою дисквалификацию у независимого арбитра, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн.

Напомним, за недопустимое поведение вне льда Войнов дисквалифицирован лигой до конца сезона-2019/20, включая плей-офф. В случае хорошего поведения дисквалификация завершится 1 июля 2020 года.

Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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В ближайшие 48 часов россиянина должны снова дисквалифицировать на длительный срок.
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