Войнов может обжаловать дисквалификацию НХЛ у независимого арбитра

Российский защитник Вячеслав Войнов может обжаловать свою дисквалификацию у независимого арбитра, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн.



Напомним, за недопустимое поведение вне льда Войнов дисквалифицирован лигой до конца сезона-2019/20, включая плей-офф. В случае хорошего поведения дисквалификация завершится 1 июля 2020 года.



Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Помните хоккеиста Войнова? Над ним продолжают издеваться в НХЛ В ближайшие 48 часов россиянина должны снова дисквалифицировать на длительный срок.