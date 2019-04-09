А. Емельяненко: готов стать тафгаем — я буду незаменим в любой хоккейной команде

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил матч московского ЦСКА и петербургского СКА.



«Я готов переквалифицироваться и играть в хоккей. Точно знаю, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось только научиться кататься на коньках и я готов стать тафгаем», — сказал Емельяненко.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме».



ЦСКА



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

