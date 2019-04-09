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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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А. Емельяненко: готов стать тафгаем — я буду незаменим в любой хоккейной команде

А. Емельяненко: готов стать тафгаем — я буду незаменим в любой хоккейной команде
Хоккей / КХЛ

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил матч московского ЦСКА и петербургского СКА.

«Я готов переквалифицироваться и играть в хоккей. Точно знаю, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось только научиться кататься на коньках и я готов стать тафгаем», — сказал Емельяненко.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме».

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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