А. Емельяненко: готов стать тафгаем — я буду незаменим в любой хоккейной команде

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил матч московского ЦСКА и петербургского СКА.
«Я готов переквалифицироваться и играть в хоккей. Точно знаю, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось только научиться кататься на коньках и я готов стать тафгаем», — сказал Емельяненко.
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ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.