СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в седьмом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».



СКА вылетел из плей-офф, но согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России, поскольку набрал больше очков, чем вылетевший «Салават Юлаев». Бронза стала третьей для СКА в рамках чемпионатов России (2013, 2018, 2019), в активе клуба также одно серебро и две победы в Кубке Гагарина.



Самой титулованной командой национальных первенств России по хоккею является московское «Динамо», которое шесть раз побеждало в чемпионатах.

ЦСКА – в финале Кубка Гагарина! Исход борьбы на Западе решили три минуты ЦСКА впервые в истории взял седьмой матч. Теперь Москве предстоит борьба с проклятьем Кубка Континента.