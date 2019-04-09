Плотников — об удалении за нарушение состава: хоккеист СКА не играл в шайбу

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги седьмого матча серии ЦСКА (1:3, 3-4 в серии).



«Почему в третьем периоде не разгорелся костёр, как в прошлой игре? Мне кажется, разгорелся. Мы весь третий период играли в их зоне, много атаковали, бросали. Старались делать всё, что могли, но шайба упорно не лезла в ворота. Не стыдно сегодня проиграть, потому что мы бились до конца, старались вытянуть эту игру. Как говорится, сделали что могли.



Наверное, много факторов, почему побеждали только дома. Первый — свои болельщики, которые гонят вперёд. Думаю, седьмая игра отличалась от первых шести, она была на равных. Мы старались делать всё, что могли.



Если вы смотрели игру, то видели, что мы бросали. Много попадало в их игроков. Старались доводить шайбу до ворот и добивать, но немного нам в этом компоненте не удавалось забить, как и во всей серии. Стоит задуматься на следующий сезон и делать выводы, что иногда надо забивать такие черновые голы.



Удаление за лишнего игрока? Думаю, это стечение обстоятельств. Шайба пошла в ближнюю лавку, там вышел человек. Не знаю, можно ли было это трактовать как шесть игроков, потому что он не играл в шайбу. Не знаю нюансов правил, не буду говорить точно, шесть это или нет. Он не играл в шайбу, дал игроку ЦСКА подобрать её. Опять же, как решили судьи — так решили», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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