И. Воробьёв: у нескольких игроков СКА вирус, но это не оправдание — это факт

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв рассказал о проблемах со здоровьем у своих игроков после поражения в финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3-4).



«Второй период немножко не удался у нас, царапались, работали. В принципе, всё. Пока ещё свежо всё, только закончили серию. Попозже будем анализировать, оценивать.



По какой причине не играли Прохоркин и Хафизуллин? Температура у них, вирус. Не только у них, ещё люди есть. Но это не оправдание — это факт.



При удалении за нарушение численного состава у нас пересменка была. Чуть-чуть не успели, на полметра. Но решили, как решили.



Выход Карпова один на один в меньшинстве? Думаю, да. Если бы забил, игра бы совершенно по-другому могла пойти», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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