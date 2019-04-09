Дацюк: не знаю, был ли это мой последний матч за СКА

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк подвёл итоги серии с московским ЦСКА (3-4).



«Не хватило голов. Была хорошая борьба двух достойных команд. Победил ЦСКА. У них хорошая команда, они здорово играли на пятаке. Мы не забили грязных голов. Вот Плотников сегодня забросил рабочую шайбу, таких бы ещё парочку. Тогда было бы здорово.



Была поставлена задача выиграть Кубок. Мы её не выполнили. Команда отдавалась, претензий никому не предъявить. Все ловили на себя шайбы и боролись. Это хоккей. За то его и любят, что результат не всегда предсказуем.



Я не знаю, был ли это мой последний матч за СКА. Последний матч в карьере? Да нет, я надеюсь. Если вы меня не уволили», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.