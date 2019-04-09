И. Воробьёв: Дацюк играл через боль, через не могу

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв после поражения в серии с московским ЦСКА (3-4) рассказал о состоянии 40-летнего нападающего Павла Дацюка. Игрок пропустил последнюю встречу серии с «Локомотивом» и большую часть серии с ЦСКА из-за проблем со здоровьем, но вернулся в строй и доиграл две последние встречи.



«Буду ли смотреть финал уже как тренер сборной России? Сегодня вроде бы вопросы по игре и по серии между СКА и ЦСКА.



Дацюк играл через боль? Да, у него были проблемы. Играл через не могу.



Игра Михаила Мальцева? Для Миши это первый плей-офф, довольно хорошо он его провёл, на мой взгляд», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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