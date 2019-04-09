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Алина Загитова посетила решающий матч серии ЦСКА — СКА

Алина Загитова посетила решающий матч серии ЦСКА — СКА
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в седьмом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».

Встречу посетила обладательница золотых медалей Олимпиады и чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова. Ранее спортсменка участвовала в предматчевом шоу СКА.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

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