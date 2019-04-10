«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артёмом Загидулиным, информирует официальный сайт «огоньков. Соглашение рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года. «Металлург» проиграл в первом раунда плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4.

В этом сезоне основной бригадой вратарей «Калгари» является дуэт Майка Смита и Давида Риттиха.