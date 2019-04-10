Холл — о себе: хоккейное резюме — специалист по драфт-лотереям

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл иронично отреагировал на победу клуба в драфт-лотерее.

«Это похоже на то, когда вы сели за стол блэкджека и выиграли в 10 раз больше от того количества денег, с которым пришли. Делая последнюю ставку, вы ставите половину суммы и просто верите в лучшее. В любом случае вам уже повезло и вы неплохо поднялись. Как-то так.

И теперь заявляю официально: моё хоккейное резюме — специалист по драфт-лотереям. Вот все говорят, что 92 гола Гретцки или 10 очков Ситтлера в одной игре — это такие рекорды, которые уже никогда не буду побиты. А что там насчёт пяти побед в девяти драфт-лотереях? Между прочим это две разные эпохи драфта. Вот этот рекорд будет стоять вечно", — написал Холл в «Твиттере».

«Нью-Джерси Дэвилз» стал победителем лотереи грядущего драфта. «Дьяволы» будут выбирать игрока первыми. За ними последует «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс».