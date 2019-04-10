Майоров: у меня нет полного удовлетворения от качества игры ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции со СКА (4-3).

«Учитывая расстановку сил в регулярном чемпионате и на старте плей-офф, был уверен в том, что ЦСКА остановит СКА. Более того, мне казалось, что победа „армейцев“ Москвы будет более уверенной, но надо отдать должное Санкт-Петербургу. СКА смог навязать сопернику равную борьбу и в принципе имел шансы на итоговую победу.

У меня нет полного удовлетворения от качества игры «армейцев» Москвы, от реализации ими своего кадрового потенциала. Тренерским штабом ЦСКА игра выстроена хорошо, но, на мой взгляд, современный и сбалансированный хоккей — это во многом атакующий хоккей, что мы видим в исполнении ведущих команд в мире. Считаю, что у ЦСКА есть все возможности, чтобы выглядеть мощнее именно в нападении. А излишняя осторожность едва не привела к перелому в серии", — цитирует Майорова Russia-Hockey.