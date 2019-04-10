«Локомотив» продлил контракт с клубным рекордсменом Стаффаном Кронваллем

«Локомотив» продлил контракт с опытным шведским защитником Стаффаном Кронваллем на один сезон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач при показателе полезности «+3». В 6 матчах плей-офф на счету Стаффана 6 (3+3) очка при полезности «+2». Кронвалль пропустил полуфинал Западной конференции со СКА из-за перелома ноги.

За семь сезонов в клубе хоккеист провёл 443 матча и набрал 191 (53+138) очко. Кронвалль является третьим бомбардиром клуба в КХЛ и самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан защищал цвета «Северстали».

Кронвалль забил 3 гола в плей-офф, в регулярке у него было 4 шайбы в 54 матчах