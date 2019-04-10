Куликов: «Виннипегу» по силам бороться за Кубок Стэнли

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов заявил, что команда намерена выиграть Кубок Стэнли.

«В этом году настроены только на победу в плей-офф. В прошлом сезоне мы добились хорошего результата, и теперь болельщики ждут от нас успеха. Будет непросто, тем более что соперники стали гораздо более серьёзно готовиться к матчам с нами, чем раньше. Но нам по силам бороться за титул», – приводят слова Куликова «Известия».

Расписание матчей: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.