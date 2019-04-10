Кто выиграет Кубок Гагарина — ЦСКА или «Авангард»?

В Континентальной хоккейной лиге определился состав финалистов Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции омский «Авангард» переиграл уфимский «Салават Юлаев» (4-2), на Западе в «армейском» дерби ЦСКА был сильнее СКА (4-3).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Гагарина — ЦСКА или «Авангард»?».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

На счету ЦСКА и «Авангарда» нет Кубков Гагарина, высшее достижение обоих клубов — выход в финал. Таким образом, у главного трофея КХЛ будет новый обладатель. «Авангард» проиграл московскому «Динамо» в 2012 году, ЦСКА был слабее «Магнитки» (2016) и «Ак Барса» (2018).

Финальная серия стартует матчем в Москве, который состоится 13 апреля на домашней арене ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.