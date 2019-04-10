Брынцев: у «Авангарда» хорошо получается в Балашихе

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры и прокомментировал выход «Авангарда» в финал Кубка Гагарина.

«Пока ещё ничего не знаю, жду предложений. Мне в Нижнекамске нравится, я бы, в принципе, остался, этот вариант не отвергаю. Если предложат контракт, то подумаю над тем, чтобы остаться. Если посмотреть на статистику, то, по-моему, у всей команды минус. Я думаю, что да, это просто следствие нашего командного результата. Но в то же время думаю, у всех была возможность сыграть лучше и иметь другой показатель полезности.

Есть ли цель вернуться в родной «Авангард»? Нет, такой цели нет. Будут какие-то предложения — там и посмотрим. Но если когда-то получится вернуться, то, наверное, это будет интересная история. Их выход в финал? Во-первых, повлиял переезд из Омска, произошла какая-то встряска. У них сильная команда, пришёл новый тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Я думаю, тут всё сложилось. Я не углублялся в вопрос с ареной. Но в Балашихе у них хорошо получается», — цитирует Брынцева «Реальное время».