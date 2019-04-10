Кузнецов: два раза подряд брать кубок удавалось только командам типа «Детройта»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями перед стартом плей-офф.

«Конечно, всегда хочется выиграть Кубок Стэнли. Но надо понимать, что два раза подряд его удавалось завоевать только командам типа «Детройта» во времена, когда там играли все легенды. Сейчас в принципе все участники чемпионата НХЛ равные. И не нужно задумываться о каких-то будущих достижениях, включая Кубок Стэнли. Надо просто прибавлять от игры к игре», – приводят слова Кузнецова «Известия».

Расписание матчей: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (12, 13, 16, 19 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.