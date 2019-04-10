Густафссон и Петтерссон подтвердили участие в ЧМ-2019, Бродин готов приехать

Ряд шведских игроков из Национальной хоккейной лиги выразили желание принять участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, информирует HockeyNews.

Участие в турнире подтвердил ключевой защитник «Чикаго Блэкхоукс» Эрик Густафссон. 27-летний защитник забросил 17 шайб и сделал 43 результативные передачи в 79 матчах регулярного чемпионата, став четвёртым бомбардиром «ястребов».

Помимо основного вратаря «Ванкувер Кэнакс» Якоба Маркстрёма своё желание приехать в национальную команду подтвердил и Элиас Петтерссон. В этом сезоне 20-летний форвард побил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

Готов присоединиться к сборной Швеции и защитник «Миннесоты Уайлд» Юнас Бродин. В данный момент он находится в ожидании согласия от клуба.