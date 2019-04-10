КХЛ определила лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина.

– Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), в шести матчах серии с «Авангардом» отразивший 265 из 280 бросков (96,64%). Это лучший показатель среди всех голкиперов, принимавших участие в финалах конференций. Голкипер уфимского клуба продемонстрировал коэффициент надёжности 2,05, его максимальный безголевой отрезок составил 161 минуту 40 секунд (личный рекорд в КХЛ и лучший показатель в Кубке Гагарина — 2019).



– Лучшим защитником признан Никита Нестеров (ЦСКА), в семи матчах серии со СКА отметившийся 2 голевыми передачами при показателе полезности ("+4") (лучший среди защитников). На счету игрока 7 бросков по воротам. В среднем он проводил на льду 23 минуты 17 секунд.



– Лучшим нападающим признан Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), в 6 матчах серии против «Авангарда» набравший 7 (2+5) очков (лучший результат среди нападающих) при показателе полезности ("+3"). Форвард уфимского клуба набирал очки в 5 из 6 поединков серии. Также на его счету 13 силовых приёмов и 4 блокированных броска.



– В номинации «Лучший новичок» лауреат не определялся.