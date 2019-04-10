Бадюков: взаимосвязь игроков «Салавата» с Цулыгиным в плей-офф была налицо

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков высоко оценил заслугу первого звена “Салавата Юлаева” в выходе команды в полуфинал Кубка Гагарина.

“Когда команда доходит до высокой стадии и проходит “Магнитку” и “Автомобилист” — команды, которые не просто боролись за восьмёрку, а которые претендовали на Кубок Гагарина, — здесь заслугу надо распределить пополам. Ни в коем случае нельзя говорить, что игроки взяли и выиграли. Тут всё в совокупности, взаимосвязь с тренерскими заслугами Цулыгина и его штаба налицо. Я бы ещё отметил менеджмент, который достаточно неплохо сработал на рынке. Приобретения Метсолы и Кадейкина — это заслуга Романа Беляева, которого уже нет в команде. Поэтому дальше команда пошла по накатанной. В успехе “Салавата” видна и тренерская рука, и рука менеджмента. Мало кому удавалось играть в этом сезоне на таком уровне против “Магнитки” и “Автомобилиста”. Свою лепту вносили не только Метсола или первое звено, а все в совокупности. Я бы ни в коем случае не разделял заслугу между игроками и кем-то ещё. Все в совокупности сработали должным образом.

Тройка Кемппайнена — лучшее иностранное звено в КХЛ. И если Хартикайнен и Умарк уже подписаны, то, что будет с Йоонасом, пока непонятно. Неизвестно, как бы каждый из них сыграл с другими партнёрами. Это настоящие лидеры, и в условиях плей-офф они это доказали, обыграв “Металлург” и “Автомобилист” за счёт большинства и своей игры в равных составах.

Что касается тройки Кадейкина, то отметим заслугу менеджмента, который очень хорошо сработал в этом направлении. Александр стал игроком уровня сборной. В “Локомотиве” у него не всё получалось, а здесь он скомпоновал силовое звено. У него получился очень хороший сезон, и я думаю, что он не завершён, потому что впереди Евротур и чемпионат мира. В “Салавате” не кто-то один выстрелил, там собирали команду с прицелом на среднее звено. И Кадейкин полностью выполнил своё предназначение. Кто ещё из россиян “Салавата” может попасть в сборную на чемпионат мира? Думаю, что можно попробовать вызвать Сергеева», — сказал Бадюков “Чемпионату”.

Должен ли Цулыгин продолжить работу с «Салаватом Юлаевым»?