Прошкин: Кадейкин — кандидат на ЧМ, в сборной должны играть сильнейшие

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин считает, что “Салават Юлаев” должен продолжить сотрудничество с главным тренером Николаем Цулыгиным.

“В Уфе говорят, что хоккеисты сами, без Цулыгина, собрались и решили, как будут играть в плей-офф? В любом случае всё зависит от игроков. Наверное, было собрание игроков между собой. Но тренерская заслуга здесь тоже есть. Такого точно не может быть, чтобы хоккеисты пошли направо, а тренеры — налево. Это странно. Когда “Салават” выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, мы, игроки, специально собирались и сами между собой разговаривали и рисовали схемы. Без этого нельзя, тут совокупность – работа тренера и видение игроков. Игроки могут предложить идеи, а тренер уже решает, как это использовать. Это даёт результат. Уфа перевыполнила задачу. Мало кто верил, что она дойдёт до полуфинала. Во всяком случае “Салават” точно не был претендентом на попадание в четвёрку. Мне кажется, что с Цулыгиным должны заключить новый контракт.

Можно провести аналогии между тройками Кемппайнена и Зиновьева. Казанское звено также набирало много очков. Но есть и тройка Кадейкина, которая играла в обороне и в меньшинстве. Всё совокупно. Хорошо, что тройка Кемппайнена забивала голы, этого от неё ждали. Она делала результат, а остальные ребята играли в меньшинстве и пластались. Сколько они бросков заблокировали! Все молодцы. Тот же Кадейкин кандидат на чемпионат мира. В сборной должны собраться сильнейшие. Кто-то забивает, кто-то тащит рояль. Такие игроки в сборной всегда были и будут. Это зависит от тренерского штаба и от того, кого он видит в команде.

Кто ещё из “Салавата” может попасть в сборную? Мне Бурмистров нравится. Ткачёв хорошо в плей-офф сыграл. Это сложный вопрос, потому что ЦСКА и СКА делегируют большинство игроков в сборную, плюс ещё энхаэловцы приедут. Кадейкин сыграл на трёх этапах Евротура, штаб сборной его знает, а другим игрокам “Салавата” тяжело будет попасть в команду”, — сказал Прошкин “Чемпионату”.

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