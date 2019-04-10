90% читателей считают, что Цулыгин должен продолжить работу в «Салавате Юлаеве»

8 апреля «Салават Юлаев» проиграл в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции «Авангарду» (0:1 3ОТ, 2-4) и завершил выступление в сезоне-2018/19.

«Чемпионат» предложил вам принять участие в опросе «Должен ли Цулыгин продолжить работу с „Салаватом Юлаевым“?».

По результатам опроса 90% респондентов проголосовали за вариант «Да. Команда показала хороший результат и достойную игру». В опросе приняли участие 4487 человек.

Для наставника «Салавата» Николая Цулыгина это был дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб прошёл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Контракт Цулыгина истекает в конце сезона.