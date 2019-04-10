Величкин: предложение Загидулину было неожиданным, там ему будет очень сложно

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение голкипера Артёма Загидулина продолжить карьеру в «Калгари Флэймз».

«Предложение о контракте было достаточно неожиданным, но у парня есть желание, он свободный человек, решил попробовать, пожелаем ему удачи. Ему будет очень сложно пробиться там, но шанс есть, пусть попробует, не получится — вернётся, права в КХЛ остаются за нами. Конечно, мы хотели бы его оставить в клубе, с ним общались тренеры и я, но он сказал, что хочется попробовать себя в НХЛ. Понятно, что он сейчас подпишет двусторонний контракт и будет играть за фарм-клуб, а там уже как покажет себя.

В хоккее невозможно играть с одним вратарём, Кошечкин — профессионал с большой буквы, он согласился на наши условия, которые мы ему предложили. Это было хорошее событие, и мы рады, что Вася остался у нас. Мы думали, что это у нас два первых вратаря, но это жизнь, поэтому всё нормально», — приводит слова Величкина ТАСС.