Тарасенко — о плей-офф: в любой момент всё может перевернуться с ног на голову

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от старта плей-офф.

«Цель всегда одна, но не хочется сейчас ничего загадывать. Всё в любой момент может перевернуться с ног на голову. И нынешний сезон «Сент-Луиса», который мы так неудачно начали, это доказывает. Поэтому стараемся двигаться от игры к игре. Могу заверить лишь в том, что мы сделаем всё возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли», — приводят слова Тарасенко «Известия».

Расписание матчей: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.