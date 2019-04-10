Сушинский — о серии с ЦСКА: у Шумакова будет двойная мотивация на этот финал

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что у форварда «ястребов» Сергея Шумакова будет особый настрой на финал Кубка Гагарина, в котором он сыграет с его бывшей командой ЦСКА.

«С Шумаковым я вёл переговоры с самого первого дня, когда пришёл в клуб. Знал, что он не останется в ЦСКА, что у него проблемы. И я хотел его привлечь в наши ряды, но, к сожалению, он принял решение попробовать свои силы в Америке. Слава богу для нас, что Сергей решил вернуться и нам удалось договориться с ЦСКА о его покупке. Думаю, что у него будет двойная мотивация на этот финал», — цитирует Сушинского «Р-Спорт».

Летом хоккеист был выведен из состава ЦСКА, затем расторг контракт и отправился покорять Северную Америку, но не смог проявить себя сначала в системе «Вашингтон Кэпиталз», а после этого в «Спрингфилде».